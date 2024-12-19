Белый дом обвинил Трампа в намерении остановить работу правительства

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Белый дом в среду выступил с критикой избранного президента США Дональда Трампа и республиканцев за то, что они планируют остановить работу правительства.

"Республиканцы должны прекратить играть в политику с этим двухпартийным соглашением (о финансировании правительства - ИФ), иначе они (...) создадут нестабильность по всей стране", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее в среду Трамп и Вэнс призвали республиканцев одобрить законопроект о временном финансировании, если будет увеличен потолок госдолга, в противном случае законопроект предлагается отклонить.

"Единственный способ (...) - принять законопроект о временном финансировании без уступок демократам в сочетании с повышением потолка госдолга", - говорится в заявлении Трампа и Вэнса.

Ранее члены Конгресса США приступили к изучению согласованного лидерами обеих палат компромиссного проекта по продлению финансирования федерального правительства до 14 марта 2025 года.

Накануне лидеры обеих палат Конгресса договорились по проекту о продлении финансирования федерального правительства. Он предусматривает, среди прочего, выделение более $100 млрд на восстановление штатов после стихийных бедствий и $10 млрд на поддержку фермеров.

Обе палаты Конгресса до субботы должны успеть принять этот проект и отправить на подписание президенту США Джо Байдену, иначе правительство останется без финансирования.