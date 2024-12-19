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Мать пропавшего в Сирии американского журналиста попросила РФ помочь найти сына

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Мать американского журналиста Остина Тайса направила российскому руководству письмо с просьбой помочь найти ее сына, который пропал в Сирии около 10 лет назад, сообщает NBC News.

"Текущая ситуация в Сирии располагает нас к тому, чтобы попросить вас о помощи в поиске Остина и воссоединении нашей семьи... У вас есть связи в Сирии, которые могут принести пользу в наших неустанных попытках найти нашего Остина", - написала Дебра Тайс в письме президенту РФ, которое, по ее словам, было отправлено поздно вечером в среду.

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В интервью телеканалу женщина рассказала, что просит Москву о помощи, так как силы РФ присутствуют в Сирии, а потому "они должны знать, что там происходит".

Вместе с тем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал Тайс, что Израиль не будет наносить авиаудары неподалеку от тюрьмы рядом с Дамаском, где, возможно, находится Тайс.

Остин Тайс пропал в 2012 году во время работы в Сирии. В госдепе США пришли к выводу, что его задержали сирийские власти. Занимавший тогда пост президента Сирии Башар Асад отрицал возникшие обвинения на протяжении многих лет.

Остин Тайс Сирия РФ США
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