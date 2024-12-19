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Производитель упаковки Sonoco Products продаст одно из подразделений за $1,8 млрд

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель упаковки Sonoco Products Co. продаст подразделение по производству термоформованной и гибкой упаковки японской полиграфической компании Toppan Holdings за $1,8 млрд, говорится в пресс-релизе компании.

Решение о продаже было принято после стратегической ревизии деятельности подразделения.

Принятое решение "ускорит реализацию нашей стратегии упрощения портфеля, оптимизирует нашу организационную структуру и позволит более целенаправленно инвестировать капитал в оставшиеся подразделения по производству промышленной бумаги и потребительской упаковки", заявил президент и главный исполнительный директор Sonoco Говард Кокер.

Sonoco ожидает, что сделка будет закрыта в первой половине 2025 года. Средства, полученные от продажи, будут направлены на погашение долгов.

Котировки акций Sonoco растут на 2,3% на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг.

Sonoco Products США
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