РФ по просьбе Тегерана вывезла 4 тыс. иранских бойцов из Сирии

Об этом заявил президент России Владимир Путин

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия вывезла 4 тыс. иранских бойцов из Сирии в Тегеран по просьбе иранских властей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Если раньше те же наши иранские друзья просили помочь им перевести свои подразделения на территорию Сирии, то теперь они нас попросили выводить их оттуда. Мы вывезли 4 тыс. иранских бойцов в Тегеран с базы Хмеймим", - сказал Путин в ходе пресс-конференции в четверг.

По его словам, "часть так называемых проиранских подразделений ушли без боя в Ливан, часть - в Ирак".

Путин пояснил, что, когда группа вооруженной оппозиции подошла к Алеппо, город защищали примерно 30 тыс. человек. "В город вошло 350 человек боевиков. Правительственные войска, а вместе с ними проиранские подразделения отошли без боя, взорвали свои позиции и ушли. И так же практически, кроме небольших исключений, где были кое-какие боестолкновения, так же было по всей территории Сирии", - сказал президент РФ.

Глава государства отметил, что ситуация в САР складывается непросто. "Мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир, спокойствие. Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию, со всеми странами региона. Подавляющее (большинство - ИФ) из них говорит нам о том, что были бы заинтересованы в том, чтобы наши военные базы в Сирии остались", - подчеркнул Путин.