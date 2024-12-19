Аэропорт в Сараево остановил работу из-за смога

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В международном аэропорту Сараево утром в четверг остановили полеты из-за сильного смога, сообщает AP.

Местных жителей власти попросили по возможности не выходить на улицу. Автомобилистам рекомендовано проявлять повышенную бдительность на дорогах из-за низкого уровня видимости.

В швейцарской компании IQAir, следящей за качеством воздуха в мире в реальном времени, оценили ситуацию в Сараево как одну из наихудших в мире, и предупредили, что качество воздуха в столице Боснии и Герцеговине "представляет большую опасность для здоровья".

АР отмечает, что Сараево довольно часто сталкивается с проблемой загрязнения воздуха, в частности, из-за повсеместной застройки.