Начальники генштабов стран НАТО проведут совещание в Брюсселе в январе

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Высший военный орган НАТО – Военный комитет проведет 15-16 января в Брюсселе совещание на уровне начальников генеральных штабов стран-участниц, сообщила в четверг пресс-служба альянса.

Заседания пройдут под председательством главы Военного комитета адмирала Роба Бауэра. Ему будут ассистировать верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и верховный главнокомандующий НАТО по трансформации Пьер Вандье.

Участники встречи "обсудят вопросы, имеющие стратегическое значение для альянса, уделяя особое внимание сотрудничеству с партнерами и единым ответам на глобальные вызовы", - говорится в документе.

В частности, генерал Каволи проинформирует начальников генштабов о готовности НАТО "сдерживать и защищать евроатлантическое пространство и защищать миллиард жителей региона". Он также проведет более широкие обсуждения текущих миссий НАТО и поддержки Украины, включая программу НАТО по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU). Адмирал Вандье проведет дискуссию о концепции оперативной совместимости.

Кроме того, начальники генштабов обсудят с коллегами из более 20 стран-партнеров НАТО различные проявления нестабильности в мире, а также военное сотрудничество, стандартизацию и совместимость.

Запланированы тематические заседания по глобальному Югу и Азиатско-Тихоокеанскому региону с брифингами о стратегической ситуации безопасности в обоих регионах, их региональных вызовах и последствиях для безопасности во всем мире, сообщили в штаб-квартире НАТО.