Латвия временно лишилась права голоса в совете ЕЦБ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Сейм Латвии утвердил исполняющим обязанности президента Банка Латвии Мариса Калиса, заместителя главы центробанка, вплоть до избрания нового президента, сообщает сайт регулятора.

"Ожидается, что сейм примет решение о президенте Банка Латвии после начала 2025 года года. Пока этого не произошло, Латвия не имеет права голоса в совете Европейского центрального банка. ЕЦБ рассмотрит, разрешить ли Марису Калису участвовать в заседаниях совета ЕЦБ в качестве наблюдателя", - говорится в сообщении.

Полномочия действующего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса истекают 21 декабря. Его преемник должен был быть избран 19 декабря, но сделать это не удалось.

Единственным кандидатом на этот пост оставался выдвинутый оппозиционной партией "За стабильность" Павел Кузьмин, однако он не набрал необходимого количества голосов. Формирующие правительство страны партия "Новое единство" и Союз зеленых и крестьян накануне договорились снять с голосования ранее поддержанных своих кандидатов - Казакса и председателя правления финучреждения Altum Рейниса Берзиньша, чтобы к началу 2025 года одобрить единого кандидата, которого поддержит вся коалиция.

Пресс служба Сейма сообщила, что президиум Сйма и совет фракций приняли решение, что кандидаты на должность президента Банка Латвии должны быть выдвинуты до 31 января.

Закон "О Банке Латвии" предусматривает, что его президента избирает Сейм по предложению не менее десяти депутатов. Срок полномочий составляет пять лет, одно и то же лицо может занимать эту должность не более двух сроков подряд.

Согласно сообщению парламента, тот же закон предполагает, что в случае истечения срока полномочий президента Банка Латвии эти обязанности выполняет назначенный заместитель. Однако при этом Латвия временно - до выбора нового президента ЦБ - теряет право голоса в совете ЕЦБ, но останется его членом.