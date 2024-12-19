Перепродажи домов в США в ноябре выросли до максимума с марта

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре увеличились на 4,8% относительно предыдущего месяца – до 4,15 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Значение показателя стало рекордным с марта этого года.

В октябре показатель составлял 3,96 млн домов, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения до 4,07 млн.

В годовом выражении перепродажи жилья в США в ноябре подскочили на 6,1%, максимальными темпами с июня 2021 года.

"Продажи жилья набирают обороты. На рынок пришли новые покупатели, поскольку экономика продолжает создавать рабочие места, предложение жилья растет по сравнению с прошлым годом, и потребители привыкают к тому, что ставки по ипотечным кредитам в диапазоне от 6% до 7% теперь являются нормой", - сказал главный экономист NAR Лоуренс Юн.

Медианная цена дома выросла на 4,7% в годовом выражении и достигла $406,1 тыс. Рост показателя продолжается 17 месяцев подряд.

Количество домов, выставленных на продажу, на конец прошлого месяца составляло 1,33 млн, что на 2,9% ниже, чем в октябре. При текущих темпах продаж потребовалось бы 3,8 месяца для реализации выставленных на продажу домов против 4,2 месяца в сентябре. Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев – о напряженной ситуации.

В прошлом месяце дома продавались в среднем за 32 дня против 29 дней в октябре.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.