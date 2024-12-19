Поиск
Важно
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное

Перепродажи домов в США в ноябре выросли до максимума с марта

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре увеличились на 4,8% относительно предыдущего месяца – до 4,15 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Значение показателя стало рекордным с марта этого года.

В октябре показатель составлял 3,96 млн домов, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения до 4,07 млн.

В годовом выражении перепродажи жилья в США в ноябре подскочили на 6,1%, максимальными темпами с июня 2021 года.

"Продажи жилья набирают обороты. На рынок пришли новые покупатели, поскольку экономика продолжает создавать рабочие места, предложение жилья растет по сравнению с прошлым годом, и потребители привыкают к тому, что ставки по ипотечным кредитам в диапазоне от 6% до 7% теперь являются нормой", - сказал главный экономист NAR Лоуренс Юн.

Медианная цена дома выросла на 4,7% в годовом выражении и достигла $406,1 тыс. Рост показателя продолжается 17 месяцев подряд.

Количество домов, выставленных на продажу, на конец прошлого месяца составляло 1,33 млн, что на 2,9% ниже, чем в октябре. При текущих темпах продаж потребовалось бы 3,8 месяца для реализации выставленных на продажу домов против 4,2 месяца в сентябре. Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев – о напряженной ситуации.

В прошлом месяце дома продавались в среднем за 32 дня против 29 дней в октябре.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков объяснил реакцию Зеленского на предложение "дуэли" с "Орешником"

Убийство в парламенте Абхазии произошло во время обсуждения борьбы с майнингом

В Абхазии один депутат погиб, другой ранен в результате стрельбы у парламента

У здания парламента Абхазии произошла стрельба

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5578 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии115 материалов
Путин: "Прямая линия - 2024"Путин: "Прямая линия - 2024"54 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2064 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });