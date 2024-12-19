В курдском ополчении пообещали протурецким силам упорные бои за Кобани на севере Сирии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Возглавляемые курдами "Сирийские демократические силы" (СДС) обещают оказать протурецким отрядам ожесточенное сопротивление при их попытке захватить город Кобани на севере Сирии. Об этом говорится в заявлении командования СДС.

"Мы подтверждаем, что попытки турецких оккупантов и их наемников атаковать Кобани пикником не будут. Наши силы, вместе с жителями Кобани, будут бороться изо всех сил. Героическое сопротивление СДС и население Кобани превратят город для вторгнувшихся сил в трясину, из которой будет тяжело выбраться", - приводят региональные СМИ выдержки из заявления.

В то же время в СДС заявили, что несмотря на готовность сопротивляться, они желают прекращения огня и решения разногласий путем диалога. В СДС приветствовали усилия международной коалиции с целью деэскалации ситуации и призвали оказать давление на Турцию и ее ставленников, подчеркнув, что Анкара представляет наибольшую угрозу территориальной целостности и суверенитету Сирии.

В СДС при этом обвинили Турцию в крупной атаке 18 декабря в районе ГЭС "Тишрин", которая шла до вечера и была отбита, а также в ударах БПЛА и тяжелой артиллерией по Кобани. Кроме того, по данным СДС, Турция концентрирует танки и другую бронетехнику на юге турецкой провинции Шанлыурфа в районе Суруч - по ту сторону сирийско-турецкой границы от Кобани.

В четверг представитель Минобороны Турции Зеки Актюрк заявил, что никакого соглашения о перемирии с Рабочей партией Курдистана или Силами самообороны сирийских курдов в Сирии нет. До этого власти США утверждали, что при их посредничестве курды и поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" (СНА) договорились о перемирии.

1 декабря СНА начала операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии. Отряды СНА установили контроль над городами Телль-Рифаат и Манбидж.