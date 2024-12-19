Поиск
Важно
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное

Энергоблок №2 БелАЭС отключен от сети из-за срабатывания датчика

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Второй энергоблок Белорусской АЭС временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков, сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"Решение отключить блок от сети было принято для проведения штатной диагностики работы датчиков обеспечивающих систем", - говорится в сообщении.

"Соответствующие работы сейчас проводятся на БелАЭС. Они не влияют на безопасность работы станции и ее оборудования", - подчеркнули в ведомстве.

Белорусская АЭС в Островце (Гродненская область) построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства выступила группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. Второй включен в сеть в мае 2023 года и введен в промышленную эксплуатацию в ноябре.

Белоруссия БелАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США сделали исключения из санкций против "Газпромбанка" для Будапешта

Bloomberg сообщил о поисках G7 способов ужесточить "потолок цен" для нефти из России

Bloomberg сообщил о поисках G7 способов ужесточить "потолок цен" для нефти из России

Песков объяснил реакцию Зеленского на предложение "дуэли" с "Орешником"

Убийство в парламенте Абхазии произошло во время обсуждения борьбы с майнингом

В Абхазии один депутат погиб, другой ранен в результате стрельбы у парламента

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5578 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии115 материалов
Путин: "Прямая линия - 2024"Путин: "Прямая линия - 2024"54 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2064 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });