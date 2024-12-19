Энергоблок №2 БелАЭС отключен от сети из-за срабатывания датчика

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Второй энергоблок Белорусской АЭС временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков, сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"Решение отключить блок от сети было принято для проведения штатной диагностики работы датчиков обеспечивающих систем", - говорится в сообщении.

"Соответствующие работы сейчас проводятся на БелАЭС. Они не влияют на безопасность работы станции и ее оборудования", - подчеркнули в ведомстве.

Белорусская АЭС в Островце (Гродненская область) построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства выступила группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. Второй включен в сеть в мае 2023 года и введен в промышленную эксплуатацию в ноябре.