В Европарламенте призвали лидеров ЕС в следующем пакете санкций учесть просчеты предыдущих

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Европарламента Роберта Метсола считает необходимым проанализировать действенность санкций Евросоюза против России и при необходимости рассмотреть меры реагирования на обход ограничений.

"Если есть обходы санкций, значит, санкции недейственны. Значит, нам самим нужно разобраться с нашими недостатками. Нужно искренне обсудить, каким образом осуществляется их коллективное применение. И если есть обходы, надо рассмотреть, как на это реагировать", - сказала Метсола на пресс-конференции в Брюсселе после своего выступления на саммите ЕС.

Она доверяет в этом вопросе новой главе европейской дипломатии Кае Каллас, которая, как считает Метсола, сможет продвинуться в решении проблемы.

Спикер Европарламента отметила, что 15-й пакет санкций против России был очень успешно доведен до совместного решения, и "никогда за последние 15 лет не удавалось так легко прийти к согласию" среди стран ЕС.

"И если мы должны настраиваться на новый пакет ограничительных мер, то надо будет разобраться, что не было реализовано до этого. Я полагаю, что это задача, которую должны решать каждое из государств-членов и каждая страна-кандидат на вступление в ЕС, а также все страны, с которыми мы имеем различного рода двусторонние или иные соглашения", - заявила Метсола.