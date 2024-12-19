В Белом доме утверждают, что КНДР обладает достаточным ядерным потенциалом для удара по США

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Первый заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер заявил в четверг, что, по оценкам Вашингтона, Северная Корея обладает достаточным потенциалом, чтобы нанести ядерный удар по американской территории.

"Список стран, обладающих как ядерным оружием, так и ракетным потенциалом, позволяющим нанести прямой удар по территории США, очень мал, и они, как правило, настроены враждебно по отношению к Соединенным Штатам: это (...) в том числе Северная Корея", - сказал Файнер, выступая в Фонде Карнеги (признан в РФ иноагентом).

Он добавил, что подобным потенциалом, помимо КНДР, обладают Россия и Китай.