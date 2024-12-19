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Евросовет поручил Еврокомиссии помочь Молдавии в укреплении энергосектора

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Евросовет, собравшийся в четверг в Брюсселе, обсудил положение дел в энергетике Молдавии, страны-кандидата на членство в ЕС, и дал поручение Еврокомиссии оказать Кишиневу срочную помощь в этом секторе.

"Европейский совет предлагает комиссии срочно рассмотреть дальнейшие пути оказания помощи Республике Молдова в укреплении ее энергетической безопасности", - говорится в опубликованных заключениях саммита ЕС.

Ранее Евросовет призвал к дальнейшему осуществлению интеграции энергетической системы Молдавии с энергетической сетью Евросоюза.

Евросоюз Евросовет Молдова
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