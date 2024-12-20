Саммит ЕС сформировал подход Евросоюза к политическим переменам в Сирии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Европейские лидеры согласовали основные принципы и цели подхода ЕС к окончанию правления режима Башара Асада в Сирии и к перспективе мирного перехода власти в стране, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта.

"Прежде всего, требуется сохранить территориальную целостность Сирии. Кроме того, гарантировать уважение прав человека, включая права женщин. А также защитить религиозные и этнические меньшинства", - сказал Кошта на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу после окончания саммита ЕС.

Он сообщил, что представители Евросоюза уже "установили контакты с новыми властями и другими региональными игроками".

"Мы оказываем абсолютно необходимую гуманитарную помощь на территории Сирии, и Европейский союз увеличит свое дипломатическое присутствие в Дамаске", - заявил глава Европейского совета.