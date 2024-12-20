Розничные продажи в Великобритании в ноябре выросли хуже прогноза

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Великобритании в ноябре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал подъем на 0,5%, по данным Trading Economics.

В октябре розничные продажи упали на 0,7%.

Продажи непродовольственных магазинов в ноябре выросли на 0,2%, при этом продажи магазинов одежды упали на 2,6%. Продажи продовольственных магазинов увеличились на 0,6%, магазинов товаров для дома - на 1,1%. Онлайн-продажи упали на 4,3%, рекордными темпами с марта 2022 года, а продажи в универмагах уменьшились на 0,9%.

В годовом выражении розничные продажи в Великобритании в ноябре повысились на 0,5% после подъема на 2% в октябре. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,8%.

Розничные продажи без учета автомобильного топлива в прошлом месяце выросли на 0,3% относительно октября и на 0,1% в годовом выражении.