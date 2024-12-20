Норвегия в ноябре сократила добычу природного газа на 1,4% г/г

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в Норвегии в ноябре уменьшилась на 1,4% относительно того же месяца прошлого года – до 10,8 млрд кубометров, по предварительным данным Норвежского офшорного директората (NOD).

По уточненным расчетам, в октябре объем производства составлял 10,6 млрд кубометров, то есть за прошлый месяц он вырос на 1,9%. NOD прогнозировал добычу в ноябре на уровне 10,49 млрд кубометров.

Норвегия в прошлом месяце снизила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 3,5% в годовом выражении – до 1,975 млн баррелей в сутки (б/с). Относительно октября она уменьшилась на 1,3% (с пересмотренных 2 млн б/с).

Добыча нефти в стране в прошлом месяце составляла в среднем 1,736 млн б/с, что на 2,5% ниже октябрьского объема и на 3,8% меньше производства в том же месяце 2023 года. NOD прогнозировал показатель на уровне 1,68 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-ноябре, согласно предварительным расчетам, составил около 221,4 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 94,1 млн кубометров пришлось на нефть и 115 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 9,2 млн кубометров н.э. больше показателя за аналогичный период прошлого года, отмечается в сообщении.