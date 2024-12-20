Аэропорт Алма-Аты закроют на несколько часов из-за непогоды

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт Алма-Аты из-за непогоды задерживает взлеты и посадки, вечером в пятницу он на несколько часов перестанет принимать самолеты, сообщил Комитета гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта Казахстана.

"В период с 20:45 часов до 23:00 часов 20 декабря в связи с ухудшением погодных условий аэропорт города Алма-Аты будет временно закрыт на прием воздушных судов", - говорится в сообщении.

На данный момент из Алма-Аты задерживается 9 рейсов на вылет, 12 рейсов на прилет, 2 рейса отменены.

По данным КГА, видимость в настоящее время в районе воздушной гавани Алма-Аты составляет 200 метров, скорость ветра - 5 м/с, ливневой снег и туман. По прогнозу, снегопад, порывистый ветер и плохая видимость будут продолжаться до 21.00.

"Задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полетов для пассажиров", - проинформировали в КГА.

Авиавласти предупреждают, что задержанные в пятницу рейсы могут привести к цепной задержке последующих рейсов, в связи с чем пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета заблаговременно в справочных службах авиакомпаний и аэропорта.