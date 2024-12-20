Делегация США провела переговоры с ХТШ в Дамаске

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Американская делегация во главе с помощником госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбарой Лиф провела переговоры в Дамаске с лидером движения "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, признано в России террористическаим и запрещено) Ахмадом аш-Шараа (Абу Мухаммадом аль-Джулани), сообщил в соцсети корреспондент Axios Барак Равид.

Неназванный представитель США назвал встречу "полезной и продуктивной".

Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление Лиф сообщает, что после переговоров планировалась пресс-конференция, но ее отменили из соображений безопасности.

Делегация американских дипломатов официально посетила Сирию впервые с 2012 года. Кроме Лиф, в Дамаск прибыли бывший спецпосланник США по Сирии Дэниэл Рубинштейн и главный спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.