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Министры обороны США и Украины обсудили вопросы военной помощи

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров обсудили в ходе телефонной беседы украинский конфликт и вопросы военной помощи США Киеву, сообщает американское оборонное ведомство.

"Министр обороны США Ллойд Остин провел беседу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, обсудил с ним динамику боевых действий и помощь США Украине в области безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также "коснулись вопросов, связанных с заседанием контактной группы по обороне Украины, которое состоится в начале следующего года".

США Пентагон Ллойд Остин Украина Рустем Умеров
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