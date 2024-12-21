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Байден распорядился выделить на военную помощь Тайваню более $570 млн

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден дал указание госсекретарю Энтони Блинкену выделить Тайваню на военные нужды $571,3 млн, сообщил Белый дом.

"Властью, предоставленной мне как президенту (...) Соединенных Штатов Америки (...), настоящим делегирую государственному секретарю полномочия (...) распорядиться о выделении за счет запасов министерства обороны $571,3 млн Тайваню на оборонные товары и услуги, а также на военное образование и подготовку кадров", - говорится в указе Байдена, распространенном Белым домом.

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