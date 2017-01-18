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Deutsche Bank оценил вероятность отмены санкций США против РФ в 65%

В связи с этим банк оптимистично настроен по поводу курса рубля

Deutsche Bank оценил вероятность отмены санкций США против РФ в 65%
Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - США могут ослабить санкции против России в марте-апреле 2017 года на фоне позитивных высказываний Дональда Трампа, вероятном сотрудничестве между Россией и США на Ближнем Востоке и "бездоказательных" обвинений российских хакеров во вмешательстве в выборы американского президента, полагают аналитики Deutsche Bank.

По их мнению, вероятность частичной отмены санкций составляет около 65%. В связи с этим DB оптимистично настроен по поводу курса рубля, поскольку вероятность отмены санкций пока не заложена в текущей стоимости нацвалюты.

Также эксперты отмечают, что рейтинговое агентство Standard & Poor's может повысить кредитный рейтинг РФ в 2017 году до инвестиционного уровня "BBB-"; в настоящее время S&P - единственное агентство "большой тройки", дающее России суверенный рейтинг ниже инвестиционного.

На прошлой неделе избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что готов отменить антироссийские санкции, введенные из-за предполагаемых кибератак, в случае плодотворного сотрудничества Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом. "Если ты ладишь с Россией и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?" - заявил Трамп.

В то же время, будущий президент заявил, что не собирается отменять санкции "по крайней мере некоторое время" после своего вступления в должность.

Теги: США, Россия, Deutsche Bank
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