Акционеры РКК "Энергия" практически полностью обновили состав совета директоров

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Новый состав совета директоров ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П.Королева" избран на внеочередном общем собрании акционеров ПАО, сообщает пресс-служба корпорации.

"В повестке дня рассматривались два вопроса: о досрочном прекращении полномочий совета директоров общества и об избрании совета директоров общества", - сообщили в "Энергии".

В результате голосования акционеров по первому вопросу было принято решение досрочно прекратить полномочия членов совета директоров, также голосованием был избран новый состав, в который в соответствии с уставом вошли 11 человек.

В новый состав совета директоров вошли директор Департамента контрактно-договорной работы Госкорпорации "Роскосмос" Лусине Арутюнова, исполнительный директор по коммуникациям "Роскосмоса" Никита Казинский, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев, исполнительный директор по корпоративной работе и управлению имущественным комплексом госкорпорации Светлана Кукина, директор Департамента организации капитального строительства предприятий "Роскосмоса" Владимир Мешков, главный специалист отдела экономической безопасности Департамента экономической безопасности "Роскосмоса" Константин Романов, врио генерального директора ПАО "РКК "Энергия" Сергей Романов, заместитель гендиректора по международному сотрудничеству "Роскосмоса" Сергей Савельев, и.о. первого замгендиректора госкорпорации Николай Севастьянов, исполнительный директор по реализации оборонных программ "Роскосмоса" Олег Фролов и замгендиректора по автоматическим космическим комплексам и системам "Роскосмоса" Михаил Хайлов.

Из предыдущего состава совета в новом остались только Крикалев и Савельев.