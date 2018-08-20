Третий фигурант дела о попытке мошенничества в РКК "Энергия" отправлен под домашний арест

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы по ходатайству следствия до середины октября заключил под домашний арест еще одного фигуранта уголовного дела, обвиняемым по которому проходит бывший замгендиректора РКК "Энергия" Алексей Белобородов.

"Постановлением суда в отношении обвиняемого Ильи Шендерея избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок по 16 октября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Мария Боровикова.

Ранее в понедельник Бабушкинский суд, удовлетворив ходатайство следствия, на тот же срок отправил в следственный изолятор Белобородова и под домашний арест - главного специалиста по противодействию коррупции службы внутренних расследований контрольно-ревизионного департамента РКК "Энергия" Олега Пыльнева.

Обвиняемым вменяется покушение на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Из материалов, оглашенных в суде, следует, что сумма, которую планировали похитить фигуранты, составляет порядка 31,5 млн рублей. По данным газеты "Коммерсантъ", следствие считает, что обвиняемые "требовали с одного из подрядчиков РКК откат за право участия в тендере "Энергии".

Белобородов отрицает свою причастность к каким-либо преступлениям, другие двое обвиняемых признали вину.

Все трое фигурантов уголовного дела были уволены с занимаемых должностей еще 17 августа, заявили в пресс-службе Роскосмоса в понедельник.