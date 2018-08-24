Силуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестирования

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер - глава Минфина Антон Силуанов по итогам встречи в РСПП с компаниями из "списка Белоусова" заверил, что деньги изыматься и перераспределяться между компаниями не будут. Однако он отметил, что государство поможет и подскажет интересные для инвестирования проекты.

"Мы договорились о том, что мы вместе с предприятиями, коллегами из бизнеса выработаем меры по поддержке тех инвестиционных проектов, которые будут интересны и государству, и бизнесу без всякого давления на бизнес", - сказал он.

По его словам, на встрече в РСПП представители властей "услышали коллег, которые говорили о том, что ряд бизнес-проектов не реализовывались из-за определенных проблем".

Помощник президента РФ Андрей Белоусов в свою очередь сообщил, что рабочая группа правительства и компаний до середины октября разработает меры участия бизнеса в приоритетных инвестиционных проектах.

"Разговор был позитивный, очень приятно удивило, что компании активно готовы включаться в работу по общественной повестке в ближайшие 6 лет. Речь идёт о тех направлениях, которые напрямую влияют на деятельность самих компаний - это инфраструктура, экология, цифровизация, создание, внедрение, распространение критических технологий, которые находятся на переднем рубеже мирового развития", - сказал Белоусов.

"Как обеспечить финансирование этих направлений - ключевой вопрос. Делать это с помощью налогов в условиях, когда компании сами готовы идти в эту повестку, конечно, неправильно. Если компании готовы, то нужно создать условия, чтобы они туда шли", - отметил он.

Участники встречи договорились создать рабочую группу, которую возглавит руководитель РСПП Александр Николаевич и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что речь не идет об обязательных действиях по "заталкиванию бизнеса в реализацию таких проектов".

"Но, безусловно, и обществу, и правительству будет интересно смотреть, насколько бизнес готов подставить плечо под реализацию такой общественной повестки", - отметил Белоусов.

В свою очередь гендиректор "АЛРОСА" Сергей Иванов сообщил, что на встрече не обсуждалась активизация компаниями действующих или новых инвестиционных проектов.

"Компании обменялись мнениями. Я доложил, что мы приняли новую дивидендную политику, и тот дополнительный рост денежного потока, который связан с хорошей конъюнктурой на алмазное сырьё и валютным курсом, будет выплачен акционерам, в первую очередь РФ и республике Саха", - сказал он.

На встрече скорее шла речь о стимулах для активации инвестиций, хотя они не могут быть одинаковыми для всех компаний, сказал глава "АЛРОСА".