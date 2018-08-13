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Культура

Режиссеры Годар, Кроненберг и Лоуч подписали письмо с призывом освободить Сенцова

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Ряд европейских режиссеров и культурных деятелей в понедельник подписали письмо с призывом к российской стороне освободить из-под заключения украинского режиссера Олега Сенцова.

"Если мы не будем действовать, то, значит, мы оставим Олега Сенцова умирать. Это стало бы отступлением от наших ценностей и принципов", - говорится в тексте обращения, опубликованном во французской газете Le Monde.

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"Не заключается ли его единственная реальная "вина" в том, что он продемонстрировал свободу выражения мнения? Не стало ли его единственным "преступлением" то, что он смог показать свою политическую позицию через искусство?", - отмечается в нем.

По словам авторов обращения, приговор Сенцову является "нарушением международного права и основных правил правосудия". Они также призывают представителей ЕС и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться его освобождения.

В частности, свои подписи под письмом оставили легендарный французский режиссер Жан-Люк Годар, классик европейского кино, британский режиссер Кен Лоуч, крупнейший представитель американского независимого кино, канадец Дэвид Кроненберг, а также известные во Франции режиссеры Бертран Тавернье, Режис Варнье, Фредерик Уайзман, Константен Гаврас, Оливье Накаш. Всего письмо поддержали 120 деятелей, а также министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.

С 14 мая Сенцов проводит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ "по политическим мотивам". Родственники Сенцова заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья, однако ФСИН утверждает, что угрозы жизни заключенного нет.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

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Теги: Франция, Олег Сенцов

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