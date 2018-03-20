Поздравление Путина Трампом в госдепе США объяснили протоколом

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Поздравление американским президентом Дональдом Трампа российского президента Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства являлось частью протокола, заявила в ходе брифинга во вторник представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Я бы сказала, что это называется протоколом... Нравится нам это или нет, но у нас есть отношения с российским правительством. Это просто часть мира, это просто реальность, это не значит, что мы с ней (с Россией - ИФ) во всем согласны", - сказала она, отвечая на вопрос о том, почему Трамп поздравил Путина.

Нойерт подчеркнула, что Вашингтон "критикует Россию, когда она несет ответственность за действия, и мы не будем колебаться это делать".

"Но реальность такова, что мы две ядерные державы, две супердержавы в мире, и мы должны быть способны поднимать трубку и вести диалог", - добавила представитель госдепа США.

Ранее в Кремле подтвердили, что президент США позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Чуть позже сам Трамп заявил, что у него с российским лидером состоялся "очень хороший разговор" и не исключил возможность скорой личной встречи.