На мусорный полигон под Волоколамском стали привозить вдвое меньше отходов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Количество машин с мусором, которым разрешен въезд на полигон твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе, сокращено до 80, сообщил в пятницу зампред правительства Московской области Александр Чупраков.

"Сейчас на полигон едет не более 80 машин, там установлена система видеоконтроля. Соответственно, 81 машина пройти уже не может", - сказал Чупраков журналистам в пятницу после окончания совещания с представителями голландской компании, которая выбрана для установки системы дегазации на полигоне.

Чупраков добавил, что, таким образом, объемы ввозимых на полигон отходов уменьшены в два раза.

21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа. По данным Минздрава Подмосковья, число детей, обратившихся за медицинской помощью с жалобами на плохое самочувствие в Волоколамске, 21-22 марта составило почти 150 человек.

Как рассказал "Интерфаксу" в пятницу житель Волоколамска, запах с полигона "накрывает" город волнами, нередко это происходит в ночные часы.