Власти Подмосковья намерены ужесточить требования к мусорным полигонам

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Московской области намерены ужесточить требования к эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов, сообщил зампред правительства региона Александр Чупраков.

"Мы сейчас ужесточаем требования к деятельности каждого из полигонов, чтобы исключить то негативное воздействие, что они оказывали", - сказал Чупраков журналистам после совещания в администрации Волоколамского района.

Зампред пояснил, что при эксплуатации каждого полигона должны приниматься меры по активной дегазации и очистки фильтрата. Также должен соблюдаться угол наклона при формировании тела полигона.

Ситуация с Волоколамске

В Волоколамске на полигоне "Ядрово" 21 марта произошел выброс свалочного газа. Как сообщила в четверг журналистам детский омбудсмен Московской области Мишонова, в результате пострадали 76 детей, шестеро из них были госпитализированы.

Вечером 21 марта на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. В ходе встречи с местными жителями глава региона заявил о намерении из-за ситуации на полигоне "отправить в места отдыха максимальное количество детей".