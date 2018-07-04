Кандидат в мэры Москвы Свиридов отказался объединяться против Собянина

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Кандидат от "Справедливой России" (СР) на выборах мэра Москвы Илья Свиридов выступил против заключения "пакта о ненападении" с кандидатами от КПРФ, ЛДПР и СР, чтобы они могли сосредоточиться на полемике с действующим мэром Сергеем Собяниным.

"Что касается какого-то объединения, я думаю, что это как-то странно", - заявил Свиридов на пресс-конференции в "Интерфаксе".

В связи с этим он привел аналогию из "футбольной" жизни: "Вот у нас сейчас идет Чемпионат мира по футболу. Все претенденты, есть фаворит - Бразилия. Но это же абсурд - предложить объединиться. Странно предложить объединиться шведам, англичанам и бельгийцам. Что скажут их болельщики?"

"Поэтому конечно объединяться (кандидатам от оппозиционных партий, представленных в Госдуме - ИФ) не надо. Можно сравнить выборы со спортивным соревнованием: да, мы все соперники, мы будем биться за лучший результат", - сказал Свиридов.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования, 9 сентября.

Документы на регистрацию представили шесть кандидатов, пять из которых собрали необходимое число подписей муниципальных депутатов: действующий мэр Сергей Собянин, кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, выдвинутый ЛДПР глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, кандидат от КПРФ Вадим Кумин и представитель партии "Союз горожан", экс-глава строительной компании СУ-155 Михаил Балакин. Документы на регистрацию также представил кандидат от партии "Гражданская инициатива" Дмитрий Гудков, однако он набрал 76 подписей муниципальных депутатов при необходимом минимуме в 110.