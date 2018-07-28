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Супругу Шестуна зарегистрировали как кандидата в главы Серпуховского района

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Юлия Шестун, супруга арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна, зарегистрирована как кандидат в главы этого муниципалитета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе районной администрации.

"Сегодня Юлия Шестун была в территориальной избирательной комиссии Серпуховского района, комиссия проголосовала за то, чтобы ее зарегистрировать (...) Она теперь официально кандидат", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ТИК признал верными подписи, собранные Шестун, и выдал ее удостоверение кандидата.

Что касается Шестуна, вопрос о его регистрации ТИК намерен рассмотреть 30 июля. "Шестун сдал полный пакет документов, и его будут проверять. 30-го числа дадут ответ", - отметили в пресс-службе.

"Интерфакс" не располагает комментарием Московской областной избирательной комиссии по этому поводу.

Басманный суд Москвы 14 июня арестовал Шестуна до середины августа по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2008-2014 гг. он незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей.

Шестун категорические отвергает все обвинения и называет свое дело заказным.

В середине сентября Шестун заявил о намерении принять участие в выборах на пост главы Серпуховского района, который пройдут 9 сентября 2018 года. Как сообщала жена Шестуна, 26 июня он написал на имя начальника СИЗО пять ходатайств об удостоверении доверенности на представление его интересов по вопросам, связанным с выдвижением и участием в качестве кандидата на выборах, в удовлетворении которых, однако, было отказано "под предлогом необходимости получения разрешения у следователя".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру в связи с ситуацией вокруг Шестуна, поскольку любой человек, не признанный на основании вступившего в силу приговора виновным в совершении преступления, считается невиновным и обладает всеми конституционными правами, в том числе правом быть избранным в органы власти и органы местного самоуправления

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова также заявляла, что направила в Генпрокуратуру письмо из-за ситуации с Шестуном.

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Теги: Сергей Шестун, Юлия Шестун

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