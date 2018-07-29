Организаторы митинга против пенсионной реформы в Москве сообщили о задержаниях

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали троих человек после митинга против повышения пенсионного возраста, который состоялся на проспекте Сахарова в Москве, сообщил зампред Либертарианской партии России Кирилл Самодуров.

"Задержаны координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, а также председатель Либертарианской партии Сергей Бойко и ведущий митинга Михаил Чичков", - сказал Самодуров "Интерфаксу".

По его словам, причины задержания пока неизвестны.

Либертарианская партия была организатором воскресного митинга на проспекте Академика Сахарова против повышения пенсионного возраста. Согласно оценкам полиции, в акции приняли участие порядка 2,5 тыс. человек. Собравшиеся скандировали лозунги против повышения пенсионного возраста, за отставку правительства и сменяемость власти.

В середине июня этого года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект 19 июля.