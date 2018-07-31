Мосгоризбирком отказал в регистрации инициативной группе референдума о пенсии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Московская городская избирательная комиссия отказала в регистрации региональной инициативной подгруппе КПРФ по проведению всероссийского референдума относительно изменений пенсионного законодательства.

"27 июля Центральная избирательная комиссия утвердила заключение, согласно которому предлагаемый для вынесения на референдум вопрос не соответствует требованию федерального конституционного закона "О референдуме РФ". В связи с этим предлагается принять решение об отказе инициативной подгруппе", - сказала на заседании член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

Она напомнила, что на референдум предлагалось вынести вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"

Для проведения всероссийского референдума в случае принятия ЦИК выносимого вопроса, соответствующего законодательству, потребовалась бы регистрация инициативных подгрупп не менее чем в половине регионов РФ. Затем необходимо было бы собрать подписи избирателей в поддержку поведения референдума.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что инициативная группа по проведению референдума вновь намерена собраться для утверждения вопроса с новой формулировкой 3 августа.

"Коллеги, я хотел вас проинформировать, что 27 июля в городскую избирательную комиссию поступило уведомление о новой инициативной группы с таким вопросом: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право назначения пенсии по старости, не менялся?" Заседание инициативной группы состоится 3 августа", - рассказал Горбунов на заседании МГИК во вторник.

Некорректная формулировка и отказ ЦИК

В минувшую пятницу Центральная избирательная комиссия РФ признала формулировку вопроса КПРФ о повышении пенсионного возраста не соответствующей требованию закона о референдуме из-за неконкретности.

Согласно утвержденному постановлению ЦИК, предлагаемый КПРФ для вынесения вопрос "не соответствует требованиям части 7 статьи 6 Федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации", так как "рассматриваемая формулировка способна ввести участников референдума в заблуждения относительно правовых последствий выражения соответствующей позиции, допускает возможность ее множественного толкования".

ЦИК указал, что предлагаемый для вынесения на референдум РФ вопрос включает формулировку "возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости" и "не содержит при этом какой-либо иной относящейся к данной формулировке характеристики, которая бы с достаточной степенью конкретизировала ее содержание для участников референдума".

В ходе заседания члены ЦИК указывали, что, если вопрос в данной формулировке будет вынесен на референдум, то к моменту проведения всероссийского плебисцита ответ на него будет иметь другое значение, чем если бы на него отвечали сейчас. К моменту проведения референдума, приводили пример члены ЦИК, возраст выхода на пенсию уже может быть повышен, если закон будет принят.

17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение референдума об изменении пенсионного законодательства. На него предлагается вынести один вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"

Ранее Госдума в первом чтении одобрила приавительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.