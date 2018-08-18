Москва

В Центральном доме литераторов в Москве простились с Эдуардом Успенским

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Центральном доме литераторов (ЦДЛ) простились с писателем Эдуардом Успенским, который скончался на 81-м году жизни 14 августа.

КультураГерои Эдуарда Успенского на экранеГерои Эдуарда Успенского на экранеЧитать подробнее

Среди пришедших проститься с автором популярных персонажей мультфильмов были директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев, театральный режиссер Марк Розовский и другие.

Успенский будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Эдуард Успенский - советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Он родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске, получил образование в Московском авиационном институте (МАИ) и, став инженером, зарабатывал на жизнь тем, что писал и делал сценарии мультфильмов.

Писатель придумал таких популярных персонажей, как Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки. Написал сценарии почти к 60 мультипликационным фильмам.

Ранее сообщалось, что киностудия "Союзмультфильм" подготовила специальные видеоролики памяти Успенского.

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Теги: Эдуард Успенский

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