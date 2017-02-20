В "Единой России" прокомментировали ситуацию с паспортом ДНР у Кобзона

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В "Единой России" считают, что нет повода говорить о наличии двойного гражданства у депутата Госдумы, члена фракции "Единая Россия", певца Иосифа Кобзона.

"Кобзон Иосиф Давыдович не является гражданином иностранного государства по причине того, что Донецкая народная республика (самопровозглашенная республика в составе Украины - ИФ) государством не является", - заявил первый замруководителя Центрального исполкома партии Константин Мазуревский в понедельник.

Так он прокомментировал сообщения некоторых СМИ, которые в своих публикациях пишут, что "единороссам", а также Госдуме в целом придется заняться "двойным гражданством" Кобзона.

"Надо понимать разницу между признанием отдельных документов и международным признанием государства", - цитирует Мазуревского пресс-служба "Единой России".

В минувшую субботу президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Как говорится в документе, решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".