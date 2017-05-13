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ЦБ РФ фиксировал массовые рассылки банкам вредоносного ПО

Фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано, заверил регулятор

ЦБ РФ фиксировал массовые рассылки банкам вредоносного ПО
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (FinCert) фиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения первого и второго типа, но фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не обнаружено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

FinCert в середине апреля направлял участникам информационного обмена информацию о признаках компрометации и методах выявления и противодействия вредоносному программному обеспечению типа "шифровальшик". Кроме того, в начале мая подобное уведомление было разослано в отношении иного типа вредоносного ПО (cobalt strike).

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"FinCert фиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения первого и второго типа. Вместе с тем, фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано", - сообщили в ЦБ.

Как сообщалось ранее, российская "Лаборатория Касперского" зафиксировала около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком WannaCry в 74 странах по всему миру. В наибольшей степени заражению подверглась Россия.

Сбербанк в пятницу вечером сообщил, отразил вирусные атаки хакеров на свою инфраструктуру. "Системы информационной безопасности своевременно зафиксировали попытки проникновения в инфраструктуру банка. Сеть банка предусматривает защиту от подобных атак. Проникновений вирусов в систему не произошло", - заявили в крупнейшем российском банке.

FinCert создан в 2015 году, по состоянию на март этого года в него входило 400 участников , из них 367 - банки.

Теги: WannaCry, ЦБ РФ
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