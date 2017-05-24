"Ведомости" в рамках мирового соглашения опубликуют опровержение статьи о Фридмане

В газете признали, что опубликовали статью, не обратившись за комментариями напрямую к бизнесмену

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Газета "Ведомости" в рамках мирового соглашения обязалась опубликовать опровержение статьи о бизнесмене Михаиле Фридмане, ставшей основанием для его обращения в суд с иском о защите чести и достоинства.

"Стороны решили спор путем опубликования опровержений не соответствующей действительности информации в бумажной и электронной версии газеты", - огласил в среду мировое соглашение представитель бизнесмена Леонид Хейфец в Останкинском суде Москвы.

Как ожидается, суд утвердит мировое соглашение, достигнутое сторонами в ходе переговоров.

Предмет иска

Поводом для обращения в суд стала опубликованная 27 февраля в печатном СМИ и на сайте газеты "Ведомости" статья "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о русской мафии" с подзаголовком "Звонок из Испании. Российским инвесторам непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о "русской мафии".

Бизнесмен просит признать сведения не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, а также опубликовать опровержение и удалить спорную статью с сайта "Ведомостей".

Ответчиками по иску заявлены издатель газеты "Ведомости" АО "Бизнес Ньюс Медиа" и автор статьи журналист Иван Васильев.

"Ведомости" признали ошибку

Член совета директоров "Ведомостей" Демьян Кудрявцев в ответ на исковое заявление упрекнул бизнесмена в том, что ни он, ни его сотрудники не отвечали на вопросы журналистов, не поясняли свою позицию и не искали досудебных решений.

В свою очередь Фридман заявил, что никто из журналистов "Ведомостей" не обращался ни к нему, ни к его представителем за комментарием при подготовке статьи, что является грубейшим нарушением журналистской этики, а сам материал, по его мнению, содержат ложные и подтасованные факты.

Позднее шеф-редактор "Ведомостей" Дмитрий Симаков признал ошибку при подготовке текста о Фридмане, по его словам, журналисты обратились за комментарием не напрямую к бизнесмену, чем нарушили стандарты газеты. В связи с этим Кудрявцев принес бизнесмену публичные извинения в своем фейсбуке.

Он отметил, что "дальнейшие решения по этому делу целиком в компетенции менеджмента и редакции "Ведомостей", команды "Альфы", и если не будет найдено другого выхода - гражданского суда". "Но я по-прежнему считаю, что уголовное преследование журналистов по таким поводам недопустимо и не в интересах российского бизнеса и общества в целом", - уточнил Кудрявцев.