СК попросил об аресте водителя попавшего в ДТП с поездом автобуса под Владимиром

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Следствие по делу о столкновении автобуса с поездом под Владимиром, в результате которого погибли 17 человек, намерено предъявить водителю автобуса обвинение в оказании услуг, опасных для жизни, и просить суд арестовать его, сообщила представитель столичного управления на транспорте СК Елена Марковская.

"Водитель автобуса Нургали Сарманов заведомо зная об имеющихся неисправностях (автобуса - ИФ), продолжал оказывать услуги по перевозке пассажиров. В результате столкновения погибли 17 человек, в том числе двое несовершеннолетних, другие пассажиры получили повреждения различной степени тяжести", - сказала Марковская в понедельник "Интерфаксу".

Она отметила, что в ближайшее время Сарманову "будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу".

Ранее в понедельник в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП) сообщили, что по факту аварии 6 октября на железнодорожном переезде во Владимирской области возбуждено новое уголовное дело - по ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если эти действия повлекли смерть двух и более лиц).

Отмечается, что второе дело следователи возбудили по материалам прокурорской проверки соблюдения федерального законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее по факту трагедии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)"

В минувшую пятницу на железнодорожном переезде станции Покров Владимирской области произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород с остановившимся из-за неисправности автобусом марки "Мерседес-Бенц", который по техническим характеристикам был не пригоден для перевозки пассажиров. В результате аварии 17 пассажиров автобуса погибли .

Всего в автобусе находилось 58 человек, в том числе двое водителей. Оба водители, один из которых погиб, - граждане Казахстана. Все пассажиры - граждане Узбекистана.