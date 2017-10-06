После ДТП под Владимиром задержан подозреваемый в организации незаконной миграции

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В рамках уголовного дела об организации нелегальной миграции, возбужденного после гибели 17 иностранцев в столкновении автобуса с поездом во Владимирской области, задержан главный подозреваемый - гражданин Казахстана, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"Следствие задержало подозреваемого в организации незаконной миграции, выявленной в ходе проверки обстоятельств ДТП на железнодорожном переезде под Владимиром", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанным является гражданин Казахстана. Его имени и других подробностей источник не уточнил.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей правоохранительных органов.

Столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" произошло в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции "Покров".

Всего в автобусе, по предварительным данным, находились 57 пассажиров и водитель. По информации пресс-службы МИД Казахстана, в автобусе были 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана, один из которых погиб.

По последним данным, в аварии погибли 17 человек, трое находятся в больнице.

По требованию Московской межрегиональной транспортной прокуратуры было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. "В ходе проверки выявлен факт организации незаконной миграции граждан Республики Узбекистан - пассажиров автобуса марки Mersedes, который сегодня столкнулся с поездом на железнодорожной станции Покров Петушинского района Владимирской области", - сказала представитель ведомства Екатерина Короткова в пятницу "Интерфаксу".

Кроме того, ранее были возбуждены дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и дело о нарушении правил безопасности движения.