Против не пострадавших в ДТП под Владимиром иностранцев составили протоколы

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В отношении 17 иностранных граждан, не пострадавших в результате ДТП на железнодорожном переезде станции Покров Петушинского района Владимирской области, составлены протоколы об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Граждане подозреваются в нарушении части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации).

В настоящее время собранные сотрудниками полиции материалы направлены в суд для принятия решения.

Столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" произошло в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покров.

Всего в автобусе, по предварительным данным, находились 57 пассажиров и водитель. По информации пресс-службы МИД Казахстана, в автобусе были 55 граждан Узбекистана и два водителя , граждане Казахстана, один из которых погиб.

По последним данным, в аварии погибли 17 человек , трое находятся в больнице.