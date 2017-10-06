Против не пострадавших в ДТП под Владимиром иностранцев составили протоколы

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В отношении 17 иностранных граждан, не пострадавших в результате ДТП на железнодорожном переезде станции Покров Петушинского района Владимирской области, составлены протоколы об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
Граждане подозреваются в нарушении части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации).
В настоящее время собранные сотрудниками полиции материалы направлены в суд для принятия решения.
Столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" произошло в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покров.
Всего в автобусе, по предварительным данным, находились 57 пассажиров и водитель. По информации пресс-службы МИД Казахстана, в автобусе были 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана, один из которых погиб.
По последним данным, в аварии погибли 17 человек, трое находятся в больнице.