Двух иркутянок будут судить за продажу "Боярышника" с метиловым спиртом

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу двух жительниц Иркутска, причастных к торговле ядовитым "Боярышником", от которого в конце 2016 года погибло восемь человек, сообщает Генпрокуратура РФ.

"Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший по неосторожности смерть потребителей)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2016 года индивидуальный предприниматель и продавец в торговом павильоне в Свердловском районе Иркутска продавали жителям близлежащих домов косметический лосьон "Шалфей - Боярышник" и концентрат для принятия ванн "Боярышник", содержащие ядовитый метиловый спирт. От употребления этих жидкостей погибли восемь человек.

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Свердловский суд Иркутска.

Расследование уголовного дела в отношении других лиц, распространявших в Иркутске косметическую продукцию "Боярышник" с метиловым спиртом, в результате употребления которой в декабре 2016 года погибли более 70 человек, продолжается.