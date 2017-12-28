Госдеп США призвал американцев не посещать район рядом с местом взрыва в Петербурге

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Американский госдепартамент распространил уведомление, в котором призывает граждан США, находящихся в Санкт-Петербурге, не посещать район города, где в торговом центре произошел взрыв.

"СМИ сообщили о взрыве в торговом центре Санкт-Петербурга. Гражданам США следует воздерживаться от посещения данного района города", - говорится в сообщении, размещенном на странице в твиттере госдепа.

Американцам также рекомендовано в целях обеспечения личной безопасности "следить за сообщениями СМИ".

Вечером в среду в одном из супермаркетов в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате пострадали десять человек, один из пострадавших позже был выписан из больницы.

По факту взрыва следственными органами Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц.