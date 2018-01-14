В Чечне назвали безосновательными заявления защиты Титиева об угрозах

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Власти Чечни опровергли заявление адвоката главы местного представительства правозащитного центра "Мемориала" Оюба Титиева о том, что в адрес родственников его подзащитного поступают угрозы.

"Правоохранительные органы Чеченской республики с удивлением воспринимают заявление адвоката о том, что его подзащитному О.Титиеву якобы поступают какие-то угрозы. Это абсолютно не соответствует действительности. Никто никогда не требовал и не требует от обвиняемого в хранении наркотиков Титиева давать признательные показания, если он не виновен", - заявил в воскресенье "Интерфаксу" пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов.

"Также абсолютно безосновательны заявления о том, что семья была вынуждена покинуть республику в целях безопасности якобы из-за каких-то угроз, - сказал он. - Ни один человек не высказывал угроз в адрес родных Титиева".

По словам Каримова, инцидент с Титиевым является рядовым случаем. "В республике в минувшем году зарегистрированы сотни случаев нарушения закона, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Среди подозреваемых были люди разного социального статуса, образа жизни", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, правоохранительные органы Чеченской республики заинтересованы в том, чтобы провести объективное расследование.

"Если он виновен, то будет привлечен к ответственности, а если нет, то такое расследование восстановит доброе имя человека, - заявил Каримов. - Вся шумиха, поднятая вокруг этого случая, преследует только одну цель - создать видимость, что правозащитников в Чечне преследуют и второе - воспрепятствовать объективному расследованию".

"Почему защита и те, кто раскручивают информационную кампанию вокруг имени Титиева, не заинтересованы в объективном расследовании - остается под вопросом, - сказал он. - Титиев является жителем Чеченской республики, и никто в Чечне не желает ему зла".

Ранее в воскресенье адвокат Титиева Петр Заикин заявил, что родственники обвиняемого в незаконном обороте наркотиков покинули республику в целях безопасности.

Титиев обвиняемся в хранении наркотиков в крупном размере (статья 228 Уголовного кодекса РФ).

11 января Шалинский суд Чечни санкционировал арест правозащитника до 9 марта. Защита уже обжаловала это решение.

О задержании Оюба Титиева стало известно 9 января.