Чеченского правозащитника Титиева отказались перевести в СИЗО до 19 января

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Следователь оставил в изоляторе временного содержания (ИВС) на десять суток руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, несмотря на необходимость оказания ему медицинской помощи, заявил в понедельник "Интерфаксу" его адвокат Петр Заикин.

"По моей информации следователь оставил его там (в ИВС) на 10 дней для проведения следственных действий. При этом мне следователь сказал, что следственные действия запланированы только на ближайшую пятницу. Это выглядит очень странно", - сказал адвокат.

Он уточнил, что в день задержания Титиев ехал на протезирование. В связи с этим, утверждает защитник, "он испытывает сильную физическую боль, так как без протезов не может есть твердую пищу и вынужден питаться фактически детским питанием".

"При этом гражданского врача к нему не допускают, при ИВС врача нет, а в СИЗО, где есть врач, его не переводят. Я обращался к следователю еще на прошлой неделе, он обещал помочь, но пока ничего не происходит. Конечно, с одной стороны следователь закон не нарушает, но с другой стороны, тот цинизм, который имеет место быть, вызывает только порицание", - сказал адвокат.

Он подчеркнул, что "коллеги Титиева не безосновательно полагают, что подобное отношение является способом психологического давления на него".

Титиев обвиняемся в хранении наркотиков в крупном размере (статья 228 УК РФ).

11 января Шалинский суд Чечни санкционировал арест правозащитника до 9 марта. Защита обжаловала это решение.

Задержание Титиева и обвинение в хранении наркотиков

9 января в пресс-службе правозащитного центра "Мемориал" сообщили о задержании Титиева. Позднее в пресс-службе ГУ МВД по республике заявили, что в его машине был обнаружен пакет предположительно с наркотическим веществом. .

Титиев вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. Данная провокация, по его убеждению, связана с его профессиональной деятельностью.

Глава СПЧ Михаил Федотов ранее обратился к председателю Следственного комитета России с просьбой провести доследственную проверку задержания Титиева. Однако СК не нашел оснований для ее проведения, мотивируя это тем, что подобный надзор осуществляет прокурор.