Министр образования вылетела в Пермь на место ЧП в школе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Министр образования и науки РФ Ольга Васильева вылетела в Пермь, где в понедельник в местной школе между подростками произошла драка с применением холодного оружия.

Во вторник утром Васильева должна была принять участие в "деловом завтраке" на тему инвестиций в сферу общественного здоровья, который проходит в рамках "гайдаровского форума", однако, открывая мероприятие, один из организаторов форума, ректор РАНХиГС Владимир Мау сообщил, что на "деловом завтраке" должно было быть два министра, в том числе Васильева, однако она ночью вылетела в Пермь по понятным причинам".

В понедельник в пресс-службе правительства сообщили, что по поручению главы правительства РФ Дмитрия Медведева министр образованиям Ольга Васильева вылетит в Пермь. "Министр должна на месте разобраться в причинах трагедии, проверить соблюдение существующих правил обеспечения безопасности и подготовить соответствующие предложения", - сказали в пресс-службе.

Утром в понедельник в школе N127 Мотовилихинского района Перми между двумя подростками произошла драка с использованием ножей. В результате пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы с травмами, еще у троих - психологические травмы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет, пострадавшей учительнице - 47 лет. Тем, кто начал драку, 16 лет.

По предварительным данным, драка между учеником школы и бывшим учеником началась в коридоре, затем они ввалились в класс, где занимались ученики четвертого класса.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.30, п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Подозреваемые задержаны.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что анализом ситуации в пермской школе займется специальная рабочая группа правительства России во главе с Васильевой.