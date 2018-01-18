Навальный обжаловал отказ в допуске к президентским выборам

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный обратился в президиум Верховного суда России с жалобой на отказ обязать Центральную избирательную комиссию зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом в президенты.

"Мы подали надзорную жалобу, в которой просим президиум Верховного суда отменить решения нижестоящих судебных инстанций", - сообщил "Интерфаксу" юрист Иван Жданов, представляющий интересы оппозиционера.

В свою очередь в Верховном суде агентству сообщили, что жалоба в суд поступила и зарегистрирована, но к рассмотрению пока не назначена.

25 декабря ЦИК РФ отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

Верховный суд России 30 декабря 2017 года отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения ЦИК. 6 января апелляционная инстанция это решение утвердила.

Навальный и его представители настаивают, что федеральный закон о выборах президента противоречит Конституции страны. В связи с этим оппозиционер уже обратился в Конституционный суд России.

Как ранее сообщили представители Навального, если решение не будет отменено, то отказ допустить его к участию в выборах будет обжалован в Европейском суде по правам человека.