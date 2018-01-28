В городах Урала акции сторонников Навального прошли без происшествий

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Акции сторонников оппозиционера Алексея Навального прошли в нескольких городах Уральского федерального округа.

В Челябинске, как сообщают очевидцы в телеграм-каналах, на акцию не пускали несовершеннолетних, мотивировав это тем, что акция для избирателей, а ими являются граждане старше 18 лет. В полиции "Интерфаксу" подтвердили эту информацию. "Несовершеннолетних допускали в сопровождении родителей или законных представителей", - отметил собеседник агентства.

Челябинские сторонники Навального также заявили о задержании одного из активистов, выкрикивающего что-то со сцены. В пресс-службе регионального ГУ МВД воздержались от комментариев по этому поводу.

В Тюмени согласованный митинг сторонников Навального, как сообщили "Интерфаксу" в горадминистрации, состоялся без происшествий, в нем приняли участие порядка 200 человек. "Проведение акции было согласовано в период с 11:00 до 14:00, но она началась в 12:30 и через час завершилась", - отметил представитель мэрии.

Один из представителей тюменского штаба Навального сообщил агентству, что акция прошла спокойно за исключением того, что кто-то разлил жидкость с сильным запахом тухлых яиц.

В Кургане, как заявили "Интерфаксу" в городской администрации, в акции, которая продлилась всего лишь 20 минут, приняли участие 60 человек.

В Екатеринбурге акция также прошла без задержаний и нарушений. "Митинг завершился минут 10-15 назад, состоялся без происшествий. Периодически возникали технические неполадки - генератор работал с перебоями, в результате пропадал звук", - сказал агентству начальник штаба Навального в городе Виктор Бармин.

Ранее сообщалось, что акции сторонников Навального прошли без нарушений, в частности, в Барнауле и Иркутске.