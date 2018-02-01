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"Новая газета" оштрафована на 400 тыс. руб. за незаконное оформление на работу Али Феруза

Пока решение о выдворении журналиста из РФ приостановлено, так как ЕСПЧ еще не рассмотрел дело по его жалобе

"Новая газета" оштрафована на 400 тыс. руб. за незаконное оформление на работу Али Феруза
Корреспондент "Новой Газеты" Али Феруз
Фото: AP/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в четверг оштрафовал на 400 тысяч рублей "Новую газету", признав ее виновной в нарушении трудового законодательства - незаконном привлечении на работу иностранного гражданина, корреспондента Худоберди Нурматова, известного как Али Феруз.

"АНО "РИД "Новая Газета" признана виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.18.15 КоАП РФ и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

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Как отмечается в постановлении суда, "Новая газета" незаконно привлекла к трудовой деятельности в Москве иностранного гражданина, у которого не было разрешения на работу или патента.

В "Новой газете" не согласны с позицией суда и заявили, что решение районного суда будет обжаловано в Мосгорсуде.

Басманный суд Москвы 1 августа 2017 года принял решение о принудительном выдворении Нурматова из РФ и штрафе в 5 тыс. рублей в связи с нарушением им режима пребывания в России. Нурматов сказал в суде, что не может вернуться в Узбекистан, так как там из-за своей журналисткой работы подвергался преследованиям, в том числе пыткам.

В начале августа в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) была подана жалоба на выдворение Нурматова из России. Мосгорсуд 8 августа приостановил исполнение решения о выдворении Нурматова из-за правила 39 Регламента ЕСПЧ, согласно которому до вынесения решения по его жалобе в Страсбурге выдворение Феруза с территории России запрещено. При этом само решение о выдворении оставлено в силе.

Теги: Али Феруз, Новая газета
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