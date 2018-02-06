Бывший врио главы правительства Дагестана не признал вину в хищении

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Бывший врио руководителя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, задержанный с еще несколькими высокопоставленными чиновниками республики, не признает вину по делу о хищении бюджетных средств, передает во вторник корреспондент "Интерфакса".

"Я почитал обвинение, но я с этим категорически не согласен", - сказал Гамидов в Басманном суде Москвы во вторник, где рассматривается ходатайство следствия об аресте фигурантов "дагестанского дела". По его словам, в материалах дела "даже не сходятся цифры".

"Как работы могли быть выполнены, если деньги были похищены. По первому эпизоду - дело шито белыми нитками. (. . .) По садику - может, там были нарушения, но я готов все объяснить со своей стороны, все наши решения. К хищению бюджетных средств я никакого отношения не имел", - подчеркнул Гамидов.

Следствие просит отправить чиновника под арест до 5 апреля, сам обвиняемый предлагает избрать ему домашний арест.

Как сообщалось, накануне были задержаны Гамидов, два его зама Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабаса Шахова. Позже они были доставлены в Москву, где им было предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более 100 млн рублей. Во вторник суд санкционировал арест до 5 апреля Шахова. Как ожидается, во вторник Басманный суд санкционирует арест всех фигурантов "дагестанского дела".