Москва призвала Лондон не говорить на языке ультиматумов с ядерной державой

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Россия призывает Великобританию обойтись без запугивания и не говорить на языке ультиматумов с ядерной державой, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Это что за разговор вообще в принципе?", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По ее словам, после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию это стало еще более очевидным.

Захарова напомнила, что заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прозвучало "в Лондоне, столице ядерной державы".

"Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Захарова усомнилась в компетентности главы МИД Великобритании Бориса Джонсона и осведомленности британских властей в вопросах химического разоружения.

"Я прекрасно понимаю, что когда внешнеполитическое ведомство страны начинают возглавлять люди, которые не имеют к внешней политике ровным счетом никакого отношения вообще, которые построили всю свою карьеру на популизме, они понятия не имеют ни об Организации о запрещении ядерного оружия, ни о соответствующей Конвенции (ОЗХО), ни о соответствующем механизме", - сказала Захарова.

"Для них нормально - выйти и начать пугать. Пугать не надо, не надо пугать", - отметила официальный представитель МИД России.

Накануне британского кабинета министров Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери Скрипаля и его дочери Юлии, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.