МИД РФ назвал речь Терезы Мэй беспрецедентно грубой провокацией

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Москве расценивают объявленные Лондоном меры в отношении Москвы в связи с "делом Скрипаля" как беспрецедентно грубую провокацию.

"Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в парламенте 14 марта о мерах "наказания" России под фальшивым предлогом о якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери расцениваем как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога между нашими странами", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте российского МИД.

По мнению дипломатов, британские власти в очередной раз попытались развязать "огульную антироссийскую кампанию", пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Вместо того, чтобы завершить собственное расследование, задействовать установленные международные форматы и инструменты, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия, к чему мы были готовы, британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией", - заявили на Смоленской площади.

Ответ России на примененные Лондоном ограничительные меры против Москвы не заставит себя ждать, заверили в МИД РФ.

Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о мерах, которые Лондон примет в отношении России в связи с "делом Скрипаля". В частности, она заявила, что из страны будут высланы 23 российских дипломата. По словам Мэй, это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет.